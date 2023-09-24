Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, "Şu anda bir çalışmamız yok. Sendikalarla oturup uzlaşmadan, anlaşmadan bir anlayış birliği oluşturmadan bu konularda hiçbir zaman bir adım atmadık, atmayacağız" dedi.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan "tamamlayıcı emeklilik sistemi"yle kıdem tazminatının fona dönüştürülerek tedricen sistemden çıkarılmasının hedeflendiğine soL yazarı Oğuz Oyan "OVP ve emekçiler" başlıklı yazısında dikkat çekmişti.

Oyan bu yazısında Yılmaz'ın tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili açıklamalarından yola çıkarak "Bu koşullarda işçi mevcut hakkının üçte birine değil -emeklilik maaşına eklenecek sembolik tutarı saymazsak- onbirde birine razı edilmek isteniyor!" diye yazmış ve şunları kaydetmişti: "Pazarlığa açık olabilirler, işçi sınıfının/sendikaların tepkisini ölçmek istiyor olabilirler ama bu kadarına cüret edilebilmesi bile sınıf tahakkümünün şiddetini gösterir."

Yılmaz'dan 'emekli maaşı' açıklaması

Öte yandan Cevdet Yılmaz katıldığı programda emekli maaşlarına ne zaman düzenleme yapılacağına ilişkin soru üzerine, yılbaşı itibarıyla memurların maaşlarında enflasyon oranına göre bir artış olacağını, bu artışın memur emeklilerine de yansıyacağını anlattı.

Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" diye konuştu.

'Dışarıdan ve içeride iş dünyasından gelen değerlendirmeler OVP'nin görevini ifa ettiğini gösteriyor'

Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili "hem içeride hem dışarıda ciddi anlamda bir takdir topladı" diyen Yılmaz şunları söyledi:

"Dünya Bankası'nın 17 milyar dolar olan 3 yıllık taahhüdünü 35 milyar dolara çıkarması, Körfez ülkelerinden yine gelen olumlu tepkiler, yine yatırımcı görüşmelerinde Sayın Bakanlarımızın yaptığı toplantılardan gelen geri bildirimler diyelim ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı birtakım açıklamalar, içeride yine iş dünyasının değişik kesimlerin yaptığı değerlendirmeler bu Orta Vadeli Program'ın görevini ifa ettiğini gösteriyor. Bundan sonra önemli olan adım adım buradaki programımızı hayata geçirmek."

Gelecek yıl için enflasyon hesabı: Yüzde 33

Enflasyondaki artışı "geçici" olarak niteleyen Yılmaz "Bir süre sonra bu geçici yükseliş yerini düşüşe bırakacaktır. Aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz. Bu sene sonuna doğru, gelecek senenin başlarında bu aylık bazdaki gelişmeleri göreceğiz. Yıllık bazdaki gelişmeleri ise daha çok 2024'ün ortaları gibi görmüş olacağız. Çünkü bir baz etkisi oluştu. Bu temmuz, ağustosta ciddi bir yükseliş oldu. Bundan sonraki aylarda öyle bir artış beklemiyoruz doğrusu" diye konuştu.

Yılmaz, "Seneye bu vakitler kaç olur mesela enflasyon?" sorusuna, "Tam bu vakitleri söyleyemem ama ortalama bir hesabımız var yüzde 33 olarak ve bu da gerçekleştirilebilir bir rakam diye düşünüyorum" karşılığını verdi.