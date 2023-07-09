Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Karadeniz'deki sele ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgemizde meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde sel ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz bölgesinde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi taşmış, sel sularına kapılan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz'ın cesedi dere kenarında bulunmuştu.