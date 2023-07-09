Samsun'da sağanak etkili oldu: 25 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi.
Ens son dün akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz'ın sele kapıldığı şüphesiyle arama çalışması başlatıldı.
Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, AFAD'a bağlı Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Yılmaz'ın cesedini dere kenarında buldu.
Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)