AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyecek. Beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.

Bu gece 23.00 civarında başlaması beklenen yağışların, yarın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (20-45kg/metrekare) yağması bekleniyor.

Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile'de yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.

Mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Bu nedenle yağışların tahmin edilenden fazla olma ihtimali de bulunuyor.