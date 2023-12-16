Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barış için siyasi bir çözüm oluşmasını istediğini, gerekirse garantörlük dahil bütün mekanizmalara ve sorumluluklara hazır olduğunu ifade ederek, "Sorumlularının bir an önce uluslararası mahkemeler önünde, uluslararası hukuk içinde hesap vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Depreme rağmen bütçe açıklarını makul seviyede tutmayı başardık" diyen Yılmaz, "Diğer taraftan Merkez Bankamız büyük bir rezerv birikimi sağladı. 98,5 milyar dolara düşmüştü geçtiğimiz mayıs ayında resmi rezervlerimiz. 8 Aralık'ta 141,4 milyar dolara ulaştı. Tüm zamanların rekoru. Baktığınız zaman hakikaten yüzde 44'e yakın bir artış olmuş rezervlerimizde" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Türkiye'ye dışarıdan fon akışının arttığını ve böylelikle Türkiye'deki yatırım ortamının çok daha olumlu bir noktaya geldiğini" de söyledi.

Yılmaz, emekli maaşlarında beklenen artış konusundaki soruyu ise emekli sayısındaki artışa işaret ederek, şöyle yanıtladı:

"Memur emeklisiyle ilgili şöyle bir durum var. Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. Bu artış gelecek sene için öngördüğümüz enflasyonun oldukça üzerinde bir artış. Orta Vadeli Program'da 33 dedik biz biliyorsunuz artışa. Merkez Bankamız bunu 36 olarak revize etti ama işte bu bantta bir enflasyon beklediğimiz ortamda, yüzde 50 civarında bir artış memur ve memur emeklisi için. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Bir de asgari emekli ücreti alanlar var. Onlardan bir kısmının farklı durumda olanlar var. İşte kök ücretten şuradan buradan. Tabii ki Kabinemiz, hükümetimiz bu işi tartışacaktır."

'2024'te enflasyon düşünce kirada yüzde 25 sınırlamasına ihtiyacımız kalmayacak'

Kira artışındaki yüzde 25'lik sınıra da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak" dedi.