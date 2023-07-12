Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'ek vergi gelecek mi' sorusuna yanıt

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün ek bütçe kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu.

Gürer, emekli ve memura maaş verileceği zamanlarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonu düşük gösterdiğini dikkat çekerek, "TÜİK bunu nasıl yapıyor, bu da ayrı bir beceri. Türkiye'de hesaplama yöntemleri yalnızca bu emekliye veya memura maaş yansımasında olacak süreç mi bir enflasyonu şekillendiriyor. Verilen alım gücü daha önce vermediğiniz dönemdeki alım gücünün altına düşüyor, o zaman verilmiş olmuyor" diye konuştu.

'Eğer gebe hayvanlar kesime gitmeseydi bizim et fiyatları bu kadar artmayacaktı'

Gürer, "Gübre ve yem de yurtdışından getiriliyor, bizim çiftçimize sübvanse edilerek o gübrenin ya da tohumun ya da yemin verilmesi sağlanmıyor. Bugün eğer gebe inekler, süt inekleri, düveler kesime gitmeseydi bizim et fiyatları bu kadar artmayacaktı, Türkiye yurt dışından yeniden hayvan ithaline ihtiyaç duymayacaktı. Son beş yıldır gelen tarım bakanlarının açıklamalarına bakın, hepsinin Türkiye'nin ithalatı bırakacağını, et ithal etmeyeceğimizi, hayvan ithal etmeyeceğimizi söyleyen açıklamaları yer alıyor ama bu uygulamalar böyle gitmiyor” dedi.

'Yeni vergi söz konusu değil'

Gürer’in konuşmasının ardından yeniden söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürer’in “Ek vergi gelecek mi?” sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu ek bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmedik, mevcut vergiler bir de tabii ki şu anda Meclisimizde tartışılmakta olan değişiklikler temelinde bir tasarımla getirdik, yeni vergi söz konusu değil” dedi. (ANKA)