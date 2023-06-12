Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' mesajı: Enflasyon vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyaret ettiği AKP İstanbul İl Başkanlığında, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin mesajlar verdi.

Ara zam oranının belirlenmesinde enflasyonun baz alınacağını yineleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle enflasyon konusunun çok önemli, öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken, diğer taraftan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. (...) Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne hiçbir zaman çalışan kesimlerin, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımı göreceğiz."

Altı aylık enflasyon kaç olacak?

TÜİK, yılın ilk beş ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 15,26 olarak açıklamıştı. Ekonomistler, TÜİK'in doğal gaz indiriminin sepetteki etkisini sıfırlaması nedeniyle Haziran ayında da enflasyonun sıfıra yakın ilan edilmesini bekliyor. Bu durumda Asgari cüret görüşmelerinde baz alınacak oran yüzde 15 civarında olacak.