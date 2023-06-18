Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin açıklamalar yaptı.

Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmelerine ilişkin konuşan Yılmaz "Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Memur ve emekli maaşlarına ilişkinse Yılmaz "Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağının sorulması üzerine Yılmaz şunları kaydetti:

"Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Kadın olmasından memnuniyet duyuyoruz. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz."