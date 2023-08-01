Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'le görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saray'da Türk-İi Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, görüşmenin ana amacının, eylül ayında paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili tüm toplumsal kesimlerin fikirlerini almak ve bunları programa yansıtmak olduğunu söyledi.

Sendikal örgütlenmelerin sürece katılımı konusunda ortaklaşıldığını belirten Yılmaz, ''Sadece sendikalı alanda değil, tüm alanlarda daha fazla demokratik standartların yükseltilmesi, yeni bir anayasayla, yeni bir toplumsal sözleşmeyle Türkiye'nin standartlarının, hukuk, demokratik haklar, özgürlükler alanında daha fazla geliştirilmesi hususunda yine bir genel anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

'Vergi düzeninin sadeleştirilmesi ortak bir gündem'

Toplantıda, vergi konularının da gündeme geldiğini kaydeden Yılmaz, "Vergi reformu, vergi düzenimizin daha yüksek standartlara ulaştırılması, özellikle doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki dengenin, gelir dağılımını dikkate alan bir anlayışla, daha iyiye doğru değiştirilmesi konusunda bir genel beklenti ifade edildi. İş dünyasının da bu konuda bir beklenti ifade ettiğini burada hatırlatmak isterim. İş dünyasıyla yaptığımız toplantılarda da vergi düzeninin sadeleştirilmesi, reformların yapılması konusu ortak bir gündem olarak ifade edilmişti" sözlerini kullandı. (AA)