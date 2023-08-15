Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Resesyona girmeden istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürürken diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı bir şekilde büyümesini hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

"Eylül sonuna kadar Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda yönlendirme ve teknik komitelerimizi çalıştırıp eylem planı ortaya koyacağız" diyen Yılmaz, eylül aynın sonuna kadar kısa ve orta vadeli eylem planının ortaya çıkacağını söyledi.

'AB ile uyum' vurgusu

"Verilerin kullanımı ve paylaşımı konusunda daha ileri düzenlemelere ihtiyaç var" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"AB ile uyumu gözeten çerçevede uluslararası şirketlerin kendi içlerindeki paylaşımları ve çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Yatırımlarda finansman erişim en önemli başlıklardan biri olarak ifade edildi. Yatırım yeri imkanlarının gerçekleştirilmesi önemli bir başlık. Tarım ve çevresel imkanlar gözetilerek daha fazla sanayi alanı nasıl oluşturulur gündeme geldi. Sanayiye tahsis edilen arazi AB ülkelerinin oldukça altında."

'Temel çerçevemiz istikrarlı kalkınma süreci'

Yılmaz'ın toplantıya ilişkin konuşmasından satırbaşları şöyle: