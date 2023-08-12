Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'deprem' açıklaması: 'Çok büyük bir yükle karşı karşıyayız'

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkieyen Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yerel yönetimler, İş Kur, SGK gibi kurumlarımızı dahil edersek 1 trilyon liraya yakın kaynağın bu sene depreme harcanacağını ifade edebilirim" dedi.

DHA'nın haberine göre; çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e giden Yılmaz, depremden etkilenen Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Burada düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Yılmaz, yürütülen çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.

'Ekim ayı itibariyle konutlar teslim edilmiş olacak'

Afet koordinasyon toplantısında depremin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ilişkin detaylı bilgiler aldığını, acil yapılması gerekenler ile geleceğe dönük planlamaları gözden geçirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Gaziantep genelinde 19 bin konutumuzun ihalesi yapılmış durumda. İnşallah bunları hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Ekim ayı itibariyle Nurdağı ve İslahiye'de belli konutlar bitmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiş olacak" dedi.

'Çok büyük bir yükle karşı karşıyayız'

Depremin ardından 1 trilyon liraya yakın harcama yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Çok büyük bir yükle karşı karşıyayız" dedi. YIlmaz'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Dünyada eşine az rastlanır büyük bir felaketti. 11 ilimiz 14 milyondan fazla insanımız doğrudan etkilendi. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçemizde deprem harcamalarımız 762 milyar Tük Lirası olacak hesaplarımıza göre. Çok büyük bir yükle karşı karşıyayız.

Diğer harcamalarımızı sayarsak; yerel yönetimler, İş Kur, SGK gibi kurumlarımızı dahil edersek 1 trilyon liraya yakın kaynağın bu sene depreme harcanacağını ifade edebilirim. İlk yapılan hesaplamalarda 104 milyar dolarlık bir maliyet hesaplanmıştı. Bunun ihtiyatlı bir hesap olduğunu söylemek istiyorum, gerçekten büyük bir maliyetle karşı karşıyayız."