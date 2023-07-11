Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ek bütçe kanun teklifini sundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 1,1 trilyon liralık ek bütçe kanun teklifini sundu. Yılmaz, “2022 yılı Ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir. Orta vadede enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmek önümüzdeki dönemde makroekonomik anlamda en önemli hedefimiz olacaktır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün; 1,1 trilyon liralık ek bütçeye ilişkin kanun teklifini görüşüyor. Kanun teklifine ilişkin sunumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Ek Bütçe Kanunu Teklifi’nde, afet konutlarının yapımı ve altyapı hasarlarının giderilmesi için 482,8 milyar lira olmak üzere depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararların giderilmesi gibi amaçlarla toplam 527,3 milyar lira ödenek öngörülmüştür. 2023 yılında, diğer ödenek imkânları da dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılması öngörülmektedir.”

Yılmaz, ek bütçenin gelirlerinin nereden sağlanacağını ise şöyle açıkladı:

“Gelir vergisi 201,4 milyar lira; kurumlar vergisi 163,1 milyar lira; dahilde alınan KDV 237,3 milyar lira; özel tüketim vergisi 306,6 milyar lira; motorlu taşıtlar vergisi 32,6 milyar lira; damga vergisi 30 milyar lira; harçlar 28,6 milyar lira; banka ve sigorta muameleleri vergisi 33,2 milyar lira; diğer vergiler 38,3 milyar lira. Vergi dışı gelirler ise 48,4 milyar lira olarak görülmektedir.”