Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İzmir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.