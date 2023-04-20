Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa mekanizması açık

Ankara'dan AKP milletvekili adayı olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV 100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay, 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremlerin ardından "soğuk hava ve olumsuz şartlara karşın afet bölgesi için hemen harekete geçildiğini" öne sürdü. Oktay, "Böyle bir ortamda tüm bakanlarımızı biz sahaya sürdük. Ben de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kaldım. Cumhurbaşkanımızın da zaten gerekli görüşlerini, talimatlarını aldık. Görevlendirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, "Bakın çok iddialı söylüyorum. Ne Amerika'sı ne İngiltere'si ne Fransa'sı ne Rusya'sı ne Çin'i ne Japonya'sı bu büyüklükteki bu genişlikteki bir afetin akut dönemini bu kadar kısa sürede geride bırakma şansı yoktu" diye konuştu.

Tüm enkazların bir hafta içinde kaldırılacağını, belki Antakya'da bu sürenin bir hafta daha uzayabileceğini aktaran Oktay, geçici barınma merkezlerinde 3,2 milyon kişinin bulunduğunu belirterek, 770 bin kurulu çadırın ve 71 bin konteynerin yer aldığını söyledi.

'İstifa mekanizması her zaman açık'

Oktay, deprem çalışmalarında eleştirilen Kızılay'la ilgiliyse şöyle konuştu:

"Tabii Kızılay'ın çadırları da var, çadır üreten tesisleri de var. Türkiye ve uluslararası alanda çok hızlı bir çadır arayışına gittik. Kendi stoklarımızın tamamını kullandık zaten hemen. Dışarıdan da çok ciddi destek aldık. Sonradan tabii öğrendiğimiz bir olay. Böyle bir parasıyla çadır satma vesaire gibi... Bunu ben önceden de ifade ettim. Buna biz de üzüldük. Yani böyle bir şey olmasa iyi olurdu. 'Niye genel kurulu işaret ediyorsunuz?' dediğinizde Kızılay genel kurulu olan ve yönetimi genel kurulda belirlenen bir kuruluştur. 155 yıllık da bir mazisi vardır. Şimdi şahısları kurumlardan hep ayırmak lazım. Yani Kızılay Genel Başkanı diye oradaki oluşturulan bir algıyla kurumu dövmemek lazım. bu kurumlar bizim kurumlarımız ve bu kurumlarda emek veren çok ciddi arkadaşlarımız var. Herkesin emeği var bunda. Dolayısıyla burada yapacağımız şey iki şeydir; birincisi kişinin kendi inisiyatifi çerçevesinde istifasıdır. Genel kurulu olan değil mi, çok da geniş bir yönetimi var. Dolayısıyla oranın tekrardan olağanüstü bir genel kurula davet edilmesi ve yönetimin belirlenmesi olaydır. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan çıksa da hemen değiştiriyor olsa hemen 'tek adam' diyorsunuz. Değiştirmiyor genel kurulu çalıştırsın denildiğinde 'Yav niye yapmıyorsunuz.' şeklinde. Dolayısıyla genel kurul üyeleri bunu çok rahatlıkla değiştirebilir veya genel başkan kendisi istifa edebilir. Bu kendi kararıdır, kendi genel kurulunun kendi yönetimidir."

Kızılay'ın yapması gereken bir işi yapmadığında gereken yaptırımların uygulandığını ve uygulanacağını dile getiren Oktay, "Bir kurumun başındaki kişiyi savunmak gibi bir vazifem, görevim de yok. O kişinin kendi kararıdır. İstifa mekanizması da her zaman açıktır" diye konuştu. (AA)