Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı eleştiren isim bu defa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kınık hakkında, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor" diyen Bakan Varank, "Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tv100 yayınında yaptığı açıklamada "Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım" ifadeleriyle Kınık'ın istifa edeceğinin sinyalini verdi.

'Togg için ağlayan vatandaşlar var'

Togg için 177 bin ön sipariş geldiğini de söyleyen Bakan Varank, "Vatandaşlarımızın çok büyük ilgisi var. Arabanın yanına gelip hüngür hüngür ağlayan vatandaşlar var" iddiasında bulundu.

Deprem bölgesindeki 11 ilin sanayisinde 170 milyar lira hasar tahmin edildiğini aktaran Varank, "5 bin 500'e yakın üretim tesisinde hasar var. Bölgede 10 bine yakın sanayi dükkanı inşa edeceğiz" dedi.