Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Burhan Kuzu'nun danışmanı hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Youtube yayınında açıklamalarda bulunan Burhan Kuzu'nun danışmanı Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın avukatı Deniz Yazar tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Çiftçi'nin, 8 Ağustos'ta bir Youtube kanalındaki yayında Fuat Oktay'a yönelik hakarette bulunduğu" ifade edildi.

Dilekçede, "Çiftçi'nin Oktay ile ilgili sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında bulunmadığı, bu sözlerin eleştiri sınırları içinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı" belirtildi.

Kuzu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Çiftçi, Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'e yaptığı açıklamalarda, "Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı. En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü" demişti.