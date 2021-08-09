Burhan Kuzu’nun eski danışmanı: En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Burhan Kuzu'ya ilişkin yaptığı paylaşımlar sonrası Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi Bizim TV'de Şaban Sevinç'in programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Devletin üst kademesindeki isimlerin Kuzu ile kirli ilişkiler kurduğunu ifade eden Çiftçi, “Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı” dedi ve ekledi: “En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü.” dedi. Çiftçi, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzu için "Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.