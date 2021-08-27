Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan ’Afganistan’ açıklaması: 'Bir an önce birlikte çalışacak ortam oluşmalı' 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan’da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Oktay "Bizim askerimizin, Mehmetçiğimizin canı, güvenliği son derece önemlidir. Her bir personelimizi en kısa sürede biz de çekiyor olacağız" dedi.

Oktay, "Askerimizi çekiyoruz. Patlamada herhangi bir ne zayiatımız ne de herhangi bir sıkıntımız yoktur. En kısa sürede de yine Türkiye’ye sağ salim getiriyor olacağız. Orada önce İslamabad’a, sonrasında THY ile Türkiye uçuşlarını sağlıyor olacağız. Ümidimiz, bir an önce Afganistan’daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Birlikte çalışılabilecek bir ortamın oluşmasıdır. Afganistan bizim için önemli, Afganistanlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemlidir. Afganlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma halinde olduğumuz millettir. Bu zor zamanlarında bu dayanışmayı göstermiş bulunmaktayız. Diğer ülkeler anında çekilirken, biz çekilmedik. Orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Kararımızı verip ona göre de yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.