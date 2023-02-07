Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 419'e yükseldiğini açıkladı, 10 ildeki yaralı sayısının da 20 bin 534 olduğunu kaydetti.
Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.
Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775.
- Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında.
- Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür.
- Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen araç sayısı 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada.
- 14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. 70 ülke talepte bulundu. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasındalar.
- Hastanelerimizdeki hasar boyutunda bir değişme yok. Dışarıdan ve içeriden gelen sahra hastaneleri mevcut. Hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz. Hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatı yapıyoruz.