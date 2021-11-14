Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan’dan 'yüzde 50+1' yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme gelen "Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1" tartışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan da "Parçalı Türkiye özlemi içindeler" yorumunda bulundu.

Ogan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"50+1 Türkiye nin güvencesidir. Milli iradeyi özne yapan, demokratik üst standarttır. Devlet kapasitesini artıran en temel kuraldır. Buna karşı çıkan parçalı bir Türkiye özlemi içindeki eski Türkiye kalıntılarıdır. Millet bunlara geçit vermez."

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de, "Anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50+1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak" açıklamasını yapmıştı.