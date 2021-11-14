Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek: Yüzde 50+1 yanlış

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin olarak, "Anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50+1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak." açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Çiçek şunları söyledi:

“Uzunca bir süredir demeç vermiyorum. Sebebi de şu: Söylenebilecek ne varsa ilgili yerlere söylüyorum. Fikirler, ilkeler konuşulmuyor, şahıslar konuşuluyor.

“Örneğin… Sedat Peker'in açıklamaları oldu. Günlerce tartışıldı. Bunun neresi doğru, neresi yanlış, kim ortaya çıkaracak? Cumhuriyet savcıları. Ben dedim ki, ‘Bunun binde biri bile doğru olsa savcıların harekete geçmesi lazım.' Bunu da CMK 160/1'e göre söyledim. Ne diyor 160/1: ‘Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.' Ezberledim artık bu maddeyi, İstiklal Marşı gibi! Başka bir mecraya evrildi.

"Anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50+1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak.

“İttihat Terakki dönemine bakın. Halil Paşa'nın hatıratlarında var: (Hepimiz Abdülhamit'in tahtan indirilmesi konusunda mutabıktık. Tahtan indi. Hükümet olduk ama devleti nasıl yöneteceğimizi bilmiyorduk. Sıkıntılar yaşadık.) Özal gitsin dediler gitti. Ne oldu? Erdoğan gitsin ne olacak? Bunu söyledim diye de ‘yağcılık yapıyor' diyenler olacak. Kimseye yağcılık yapmam! Millete ve devlete borcum var. Tartışma adabı yok. Belden aşağı vurmalar, troller vs. Bunları konuşacaktın, neden siyasetten ayrıldın diyenler olacak. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum.

"Bu sistem (yüzde 50+1) doğru olmamıştır, bugün de gelecekte de sıkıntı çıkarır. Şahıslardan ayrı söylüyorum. Hiç gerek yoktu. Daha farklı bir sistem olabilirdi. Vakit de geçti ama kimsenin kimseyle görüştüğü de yok.

“50+1 bu memlekette üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlara karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. İki tarafa da çağrı yapıyorum: Bu sistemin neresi doğru, neresi yanlış? İş tutmayla, sistemden yaşanan sıkıntıları ayırt ettiğimizde gri alan oluşur. O zaman da grup toplantıları rahatlar. Çünkü her salı günü karşılıklı sınır ötesinden top atışları yapılıyor. Kuru kuruya sistem tartışması olmamalı.”