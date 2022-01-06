Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un 'Duty Free' uyanıklığı Meclis gündeminde

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Free Shop’tan hakkı olmadığı halde alışveriş yaptığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, iç hat yolcusu olan Yiğit Bulut’un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı’ndaki Free Shop’tan hile ile alışveriş yaptığı iddialarının soruşturulmasını istedi. Bekaroğlu, “Söz konusu iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirilmiş midir” diye sordu.

Yiğit Bulut’un bu fiilinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek suretiyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Gümrük mevzuatı bakımından suç teşkil eden olayın çok yönlü olarak incelenmesini, Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçirilmesini, adli ve idari olarak soruşturulmasını talep etti. (ANKA)