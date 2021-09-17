'Cumhurbaşkanı adayı olan belediye başkanları seçilemezse göreve dönebilir'

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olup kaybetmeleri halinde milletvekili olamayacaklarına dikkat çektiği yazısında belediye başkanlarının durumunu değerlendirdi.

Sarıkaya, partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olup kaybetmeleri halinde milletvekili olamayacaklarına dikkat çekerek "Liderler açısından yarattığı handikap böyle iken, belediye başkanları açısından sorun o denli büyük değil. O da aday gösterilmeleri halinde sadece seçim sürecinde belediye işlerinden uzak kalmaları. Bunun ötesinde belediye başkanları için bir sorun bulunmuyor. İddia edildiği gibi, belediye seçimlerine bir yıl kaldığı, belediye meclislerinde de Cumhur İttifakı’nın gücü fazla olduğu için İstanbul ve Ankara Belediye başkanlarının yerine AK Partili birinin geleceğine dönük yorumlar gerçekçi değil" dedi.

Sarıkaya ilgili kanun maddesinin yoruma yer bırakmayacak kadar açık olduğunu işaret etti:

“Adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi…” başlığını taşıyan Kanun’un 11. maddesi, Cumhurbaşkanı adayı gösterilen, hakim, savcı, subay, astsubay, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının arasında, “belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyelerini” de sıralar.

Kamu gücünü kullanan bu kişiler için, “aday listesinin belirlendiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır” şartını getirir.

Ancak madde burada durmaz, devamındaki ikinci cüzde aynen şöyle der:

“Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri hâlinde, Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanının seçildiğinin ilân edilmesini takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler…”

Hüküm açık…

Adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde bir ay içinde müracaat ederlerse eski görevlerine veya aynı statüdeki bir başka göreve dönebilir."