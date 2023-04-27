Cumhur İttifakı'nın ortağı DSP'nin il binasına Millet İttifakı'nı destekleme kararı asıldı

Cumhur İttifakı'nda yer alan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Uşak İl Binası'na Millet İttifakı'nı destekleme kararı içeren bir pankart asıldı.

Söz konusu pankartta DSP Uşak İl Başkanı Yüksel Duygu'nun adı yer alırken, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet için, parlamenter sistem için, Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, umutlarımız için 1985 ruhu taşıyan gerçek demokratik solcular Millet İttifakı'yla yan yana, omuz omuza.

Parlamenter sistem için Millet İttifakı'na evet diyoruz. Ne ezen, ne ezilen hakça bir düzen. 1985 Ruhu Uşak."