Cumhur İttifakı'na kabul edilmeyen Perinçek: ABD’ye boyun eğme yolunu seçtiler

Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplayamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhur İttifakı'na katılma talebi de reddedildi.
Seçime ittifaksız ve cumhurbaşkanı adayı olamadan giden Perinçek, dört adayı ve tüm ittifakları ‘ABD karşısında dik duramamak' ile eleştirdi.
Partisinin İstanbul’da merkez karar kurulu toplantısında konuşan Perinçek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 22 Mart’ta yaptığımız görüşmede, sayın cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakı'na katılma talebimizi arz ettim. 24 Mart günü Vatan Partisi’yle birlikte seçime girmeyeceklerini bize bildirdiler.
- Cumhur İttifakı'nın Vatan Partisi’ni reddetmesi kuşkusuz bir tercihtir. Açıkça belirtmek durumundayız: Türkiye’nin bağımsızlığı, güvenliği ve üretim devrimi yolunu değil, ABD’ye boyun eğme yolunu seçtiler.
- Sistemin ikinci duvarı, ABD’den korkanların oluşturduğu Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki bu ittifak, ABD tehdidi karşısında dik duramıyor.
- 14 Mayıs’ta seçmenin önüne konan cumhurbaşkanı adaylarının hepsi de Atlantik’teki çıkmazın içindedirler.