Cumhur İttifakı'na kabul edilmeyen Perinçek: ABD’ye boyun eğme yolunu seçtiler

Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplayamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhur İttifakı'na katılma talebi de reddedildi.

Seçime ittifaksız ve cumhurbaşkanı adayı olamadan giden Perinçek, dört adayı ve tüm ittifakları ‘ABD karşısında dik duramamak' ile eleştirdi.

Partisinin İstanbul’da merkez karar kurulu toplantısında konuşan Perinçek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: