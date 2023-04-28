Cumhur İttifakı ortağından 'HÜDAPAR' açıklaması: 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım'

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklayan ve AKP'nin milletvekili listesinden adayları gösterilen HÜDAPAR hakkında konuştu.

Destici, "HÜDAPAR’ın programında yer alan birtakım düşüncelere katılmıyorum, onları paylaşmıyorum, onların karşısındayım. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım. Türk Bayrağına yeni isimler aramak doğru değil" dedi.

'Her programa katılmıyorlar ya da davet edilmiyorlar onu bilmiyorum'

NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, HÜDAPAR'ın Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına katılmamasına ilişkin “HÜDAPAR genel başkanı davetli miydi, niye gelmedi onu bilmiyorum. Ama her programa zaten katılmıyorlar ya da davet edilmiyorlar onu bilmiyorum” diye konuştu.

'HÜDAPAR’ın birtakım düşüncelerinin karşısındayım'

HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'nda yer alıp almadığına ilişkin gündeme dair konuşan Destici,“Biz Büyük Birlik Partisi’yiz. Biz devletin varlığını ülkenin bütünlüğünü milletin istikbalini her şeyin üzerinde görürüz. Bununla birlikte biz yine her fikrin her düşüncenin özgürce söylenmesinden yanayız. Ta ki çizgimiz neresidir? Terör ve şiddete bulaşmayacak. Terör ve şiddeti yöntem olarak seçmeyecek, teröristlerle iltisakı olmayacak” dedi.

Destici, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada ben HÜDAPAR’ın programında yer alan kamuoyunda da gündeme gelen efendim işte birtakım düşüncelerine ben katılmıyorum, onları paylaşmıyorum, onların karşısındayım, bunları çok net bir şekilde ifade ettim. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım. Türk Bayrağına yeni isimler aramak doğru değil.

Lakin burada şu ayrıntıyı da görmek lazım, HDP ile eşleşmeye çalışıyorlar. HDP ile HÜDAPAR asla eşleştirilemez. Çünkü HDP şu anda var olan ve kırk yıldan fazla süredir Türkiye’ye savaş açmış, emperyalistlerden aldığı destekle devletin varlığına ülkenin bütünlüğüne kastetmiş, 40 binden fazla insanımızın canına girmiş, binlerce askerimizi ve polisimizi şehit etmiş kanlı bir terör örgütüdür. Ve hala aktif faal eylemlerine devam ediyor. Ve HDP de veya şu an seçime girdiği ismiyle Yeşil Sol da PKK’yı açıktan destekliyor.”