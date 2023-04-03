Altaylı: HÜDAPAR yazılarına ‘erişim engeli’ getiren hâkim, SBK’nın mal varlığındaki tedbiri kaldıran Yasin Karaca

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, HÜDA PAR yazılarına erişim engeli getiren hâkimin nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye'den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD'ye gönderilen Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırarak gündem olan Yasin Karaca olduğunu yazdı.

Altaylı, yazısında şunları söyledi:

"HÜDA PAR ile ilgili tüm haberlere erişim yasağı getiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimi Yasin Karaca. Aslında bu isim kamuoyu açısından bilinmedik biri değil. İlk olarak Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hâkim olarak gündeme geldi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıklarına ihtiyati tedbir koyulmuştu. Bu tedbir Hâkim Yasin Karaca tarafından kaldırıldı. Sezgin Baran Korkmaz buradaki varlıklarını hızla elden çıkardı ve bu karardan kısa süre sonra yurt dışına kaçtı. Yasin Karaca’nın kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan tek olay bu da değildi. TBMM’de SADAT’ın yasa dışı faaliyetleri hakkında verilen bir soru önergesinin haberleştirilmesine de yasak getiren hakim Yasin Karaca idi. İşin ilginci bu haberleri engellemek isteyen SADAT, özellikle Yasin Karaca’nın nöbetçi olduğu günü seçerek 5 gün gecikme ile başvuru yapmıştı. İktidara yakın bazı kişiler hakkındaki haberlere engel koyan da Hâkim Yasin Karaca oldu. Anlayacağınız hiçbir şey rastlantı değil. Her şey organize. Adalet bile."