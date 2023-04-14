Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi: 6284'te aile karşıtı maddeler ayıklanacak

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında ancak kendi listesiyle katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi, milletvekili adaylarını düzenlediği toplantı ile tanıttı.

Partinin genel başkanı Fatih Erbakan toplantıda yaptığı konuşmada, “Barajları aştık geliyoruz. Milli Görüş’ü, tam 21 yıl sonra Meclis’e en güçlü şekilde taşıyacağız” dedi.



Partinin “Türkiye’nin Değerleri” temalı seçim beyannamesinde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a değinilerek "Aile bütünlüğünü bozucu maddeleri ayıklanacak" denilirken, "başta LGBT dernekleri olmak üzere, toplumu ahlaken çökertmeye yönelik dernek ve vakıfların kapatılması, İslam ile ilgili seçmeli derslerin zorunlu ders haline getirilmesi" vaatleri yer aldı.



Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmak için kadına karşı şiddetin önlenmesine dair maddeleri düzenleyen 6284'ün bazı maddelerinin kaldırılmasını şart koşmuştu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kırmızı çizgimiz" derken, Aile Bakanı Derya Yanık da Zengin'e destek vermişti. Zengin daha sonra tehdit edildiğini açıklamış ve "yalnız bırakıldığını" söylemişti.