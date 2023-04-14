CHP'li Özel: Sadullah Ergin'in yerinin değiştirilmesi istifasıyla mümkün

Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Deva Partili Sadullah Ergin'in, CHP listesinden Ankara’da milletvekili adayı gösterilmesi tepkiyle karşılanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, listede olası bir değişikliğin yalnızca Ergin'in istifası ile mümkün olabileceğini söyledi.

T24'e konuşan Özel, Sadullah Ergin’in yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili “Değişiklik, seçim hukuku gereği Sadullah Ergin’in istifasıyla mümkün. Bu hukuki karşılığı, yoksa biz meselenin o boyutuyla meşgul olmuyoruz. İş birliğini sanki CHP'nin adayıymış gibi görmek, göstermek bir türbülans yaratmak ve seçimlerde bizim tarafı zayıflatmak isteyenlerin bolca köpürttüğü bir durum” ifadesini kullandı.

Özgür Özel, ittifaktaki diğer partilere fazla kontenjan verildiği eleştirileri ile ilgili de “30 verdik, 45 fazla milletvekili çıkaracağız. İş birliği sayesinde 45’e yakın fazla milletvekili kazanacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.