Cumhur İttifakı ortağı Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL

Asgari ücret görüşmeleri sürerken Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "aldığım duyuma göre" diyerek rakam paylaştı. Destici, emeklilere seyyanen zam yapılacağı yönündeki duyumlarını da aktardı.

TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Destici, asgari ücret için konuşulan rakam ile ilgili, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bana göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi.

'Sürpriz çıkabilir'

Yılda bir kez zam yapılacağı için "sürpriz" bir rakam çıkabileceğini düşündüğünü de söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir.

CMB'nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40. Yurtdışında da yüzde 50-53. Diyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak. Sürpriz beklentim tek zam yapılacaksa 2024 enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla asgari ücrete 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da komisyondan çıkabilir."

'Emeklilerin biraz daha fazla gözetileceği duyumlarımız var'

"Emekliye artı bir refah payı verilecek" diyen Destici, "Memurlara bu sene seyyanen fark yok. Bu defa emekliye verilecek. Düşük maaş alan 7 bin 500 ile 10 bin TL arasında maaş alan emeklilerin biraz daha fazla gözetileceği duyumlarımız var" diye konuştu.