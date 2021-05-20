Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HSK seçimleri için uzlaştı, HDP oylamaya katılmadı

HSK seçimi için Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı uzlaşma sağladı.

Buna göre HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.

Uzlaşmanın ardından toplanan TBMM Anayasa Karma Komisyonu'nda seçim yapıldı. HDP ise uzlaşmaya tepki göstererek Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı. HDP'li komisyon üyeleri HSK üyelerinin parti kontenjanı ile belirlenmesinin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüreceğini belirtti.

Komisyon başvuru yapan 115 adayı yapılan gizli oylamayla 21'e indirdi. HSK üyeliğine seçilecek 7 kişi bu 21 aday arasından Meclis Genel Kurulu'nda her bir üyelik için ayrı ayrı seçim yapılarak belirlecek. İlk turda seçilebilmek için 400, ikinci turda seçilebilmek için ise 360 oy gerekecek. İlk iki turda yeterli sayıya ulaşılamazsa en çok oy alan iki aday arasında kura çekilecek.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, bugün karma komisyonda yapılan oylamayla belirlenen 21 isim kurum kontenjanlarına göre şöyle:

Danıştay: Aysel Demirel, Musa Heybet, Lütfiye Akbulut

Yargıtay: Ergün Şahin, Ahmet Kar, Faruk Şener, Ömür Topaç, Nevzat Özsoy, Zeynep Şahin, Sinan Esen, Mehmet Reşat Koparan, Sevinç Türközmen.

Avukatlar: Bilal Temel, Alaaddin Varol, Önde Ataseven, Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz, Aydın Akpınar

Öğretim Üyeleri: Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya, Müslüm Akıncı