Cumartesi Anneleri'nin basın açıklamasına polis saldırısı: 12 gözaltı

Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya geldi.
Mezarlığın önünde basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri polis saldırısı ile karşılaştı.
Polis Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut ve 4 insan hakları savunucusunu gözaltına aldı.
#30AğustosUluslararasıZorlaKaybedilenlerGünü’nde, Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nın önünde basın açıklaması yapmak istedik ancak polis ablukası ile karşı karşıya kaldık— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 30, 2022
En az 12 kişi gözaltındayız pic.twitter.com/Hz3P60ugsE