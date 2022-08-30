Cumartesi Anneleri'nin basın açıklamasına polis saldırısı: 12 gözaltı

#30AğustosUluslararasıZorlaKaybedilenlerGünü’nde, Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nın önünde basın açıklaması yapmak istedik ancak polis ablukası ile karşı karşıya kaldık



En az 12 kişi gözaltındayız pic.twitter.com/Hz3P60ugsE