Cumartesi Anneleri'nin basın açıklamasına polis saldırısı: 12 gözaltı

30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri polis engeliyle karşılaştı, 12 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Mezarlığın önünde basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri polis saldırısı ile karşılaştı.

Polis Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut ve 4 insan hakları savunucusunu gözaltına aldı.

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