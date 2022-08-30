Antalya Altınova'da ulaşım için mücadele başlattılar: 12 bin kişi mağdur

Antalya'nın Kepez ilçesine Altınova'daki Sinan ve Orta Mahallelerinde ulaşım koşullarının iyileştirilmesi için mahalle halkı imza kampanyası başlattı. "Altınova Mahalle Dayanışması" adıyla yürütülen kampanyada Sinan Mahallesi’nden kent merkezine doğrudan geçen otobüs hattının olmaması, mahalleden tramvay aktarması için geçen otobüslerin sadece saat başında bir geçmesi, Orta Mahalle’nin iç kısımlarına otobüslerin girmemesi ve her iki mahallenin de ara sokaklarındaki sokak aydınlatmasının yetersizliği gündeme getirildi.

Sebze kasalarından stant yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Altınova Pazarı’nda "sebze kasalarından stant" yapılarak başlatılan çalışma mahalle halkının büyük ilgisi ve desteğiyle sürdürüldü.

Özellikle işe geliş gidişlerde, çocuklar ve öğrenciler okula giderken ya da hastaneye ulaşmak gerektiğinde yaşanan zorluklar mahalle halkının tepkisini çekiyor.

'Çocuğum Anadolu Lisesi'ni kazandı ama gönderemedim'

Mahalle sakinlerinden bir anne yaşadıkları sorunu soL'a anlatırken "Çocuğum Anadolu Lisesi'ni kazandı ama kazandığı okula otobüsün olmaması ve servis ücreti karşılayacak durumumuz olmadığı için gönderemedik. Bizim mahalleden okula gidecek bir şehir içi hatlarından otobüs yok. Biz de mecburen mahalledeki liseye yazdırdık" diyor.

'Hastane randevularına yetişemiyoruz'

Mahallede başlatılan imza kampanyasına destek veren mahalle sakinlerinden bir yurttaş ise yaşadıkları sorunları şu şekilde dile getiriyor: "Biliyorsunuz, memlekette hastane randevusu almak zaten çok zor. Ona rağmen bir şekilde randevu alıyoruz ama bu sefer de otobüs geç geldiği için randevu saatine yetişemiyoruz."

'İki mahallenin toplam nüfusu on iki bin kişiden fazla'

Ulaşım kampanyası kapsamında olan Sinan Mahallesi’nin nüfusu 2021 verilerine göre yaklaşık 5 bin 700 kişiyken, Orta Mahalle nüfusu ise 6 bin 900 kişi.

Bir süre daha devam edecek olan kampanyada, toplanan imzalar yeterli çoğunluğa ulaştıktan sonra toplu bir şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek.