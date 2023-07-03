Cumartesi Anneleri’ne şiddet uygulayan polislere yargı yolu açıldı

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü buluşması Beyoğlu kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği eylemde çok sayıda kayıp yakını gözaltına alınmış ve yaralanmıştı.

Gözaltına alınan ve daha sonra hakkında dava açılanlar arasında gözaltında öldürülen Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, kardeşi Emine Ocak, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri ve hak savunucusu Aydın Aydoğan da vardı.

Aydoğan, polislerin kötü muamelesine maruz kaldığıyla ilgili suç duyurusunda olay günü çekilmiş fotoğrafları da delil olarak sunmuştu. Kayıp yakınları ve hak savunucuları, şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuşsa da İstanbul başsavcılığı polisleri takipsizlik kararıyla aklamıştı.

Yakınların maruz kaldığı şiddeti AYM’ye taşıması üzerine yüksek mahkeme, polislerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ve kötü muamele yasağını ihlal ettiğine karar vermişti.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre AYM’nin kararından sonra İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli polisler hakkında yeni delil elde edilmesi sebebiyle takipsiz kararını kaldırdı.

Böylece Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eyleminde kayıp yakınlarına ve hak savunucularına saldıran polislere yargılanma yolu açıldı.