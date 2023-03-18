Cumartesi Anneleri'nden HÜDAPAR tepkisi: Travmalarımızı tetiklemeyin

Cumartesi Anneleri kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemi 938'inci haftasında online gerçekleştirdi. Bu haftaki açıklamada, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı ile görüşmelere başlamasına tepki gösterilerek, "Yaralarımızı, travmalarımızı tetiklemeyin..." ifadeleri kullanıldı.

"Seçim hesaplarınız için 90’ların vahşet simgelerini yeniden dolaşıma sokarak yaralarımızı, travmalarımızı tetiklemeyin" denilen açıklamayı Fehmi Tosun’un kızı Jiyan Tosun okudu.

Açıklamada, "Geçmişin karanlığı ile topluma gözdağı vermekten vazgeçin. Geçtiğimiz günlerde topluma faili belli cinayetler ve zorla kaybetmelerle özdeşleşmiş JİTEM üzerinden verilen mesajdan sonra şimdi de adı 90’lı yıllardaki vahşet uygulamalarıyla anılan Hizbullah üzerinden mesaj veriliyor. Özgür ve adil bir seçim sürecine ihtiyacımız var. Artık yeter! Geçmişin karanlığı ile topluma gözdağı vermekten vazgeçin" denildi.