Cumartesi Anneleri ters kelepçe takılarak gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri, AYM'nin "hak ihlali" kararına karşın 949. haftada bir kez daha gözaltına alındı.

13 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların isimleri şu şekilde: Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Besna Tosun, Ali Ocak, Ali Tosun, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Nazım Dikbaş, Cihan Kaplan, Aslı Takanay, Hünkar Hüdai Yurtsever, Taylan Bekin.

Gerçek Gündem'in haberine göre, gözaltına alınanlara ters kelepçe yapılmasına tepki gösteren Avukat Jiyan Tosun, “Müvekkilimle görüşeceğim, ters kelepçe yapamazsınız. Böyle bir şey mevzuatta yok” demesi üzerine polis, “Mevzuat falan yok artık, biz varız” dediği aktarıldı.