Cumartesi Anneleri karanfillerle gözaltına alındı

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 yıldır gözaltında kaybedilen yakınlarımızı arıyor, bellek mekanımız olan Galatasaray Meydanı’nda buluşuyoruz. Galatasaray Meydanı'ndan 28. Yıl’da karanfillerimizle bir kez daha gözaltına alındık” denildi.

28 yıldır gözaltında kaybedilen yakınlarımızı arıyor, bellek mekanımız olan Galatasaray Meydanı’nda buluşuyoruz. #GalatasarayMeydanı28yıl’da karanfillerimizle bir kez daha gözaltına alındık. #CumartesiAnneleri948Hafta pic.twitter.com/HuvcKQM0qs — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 27, 2023

Anayasa Mahkemesi (AYM), Galatasaray’daki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili ‘ihlal’ kararı verdi. Ancak Cumartesi Anneleri, AYM’nin kararına rağmen 9 haftadır her cumartesi günü gözaltına alınıyor.