Cumartesi Anneleri karanfillerle gözaltına alındı

Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek karanfil bırakıp açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, AYM'nin ‘ihlal’ kararına rağmen 28. yıl eylemlerinde de gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 yıldır gözaltında kaybedilen yakınlarımızı arıyor, bellek mekanımız olan Galatasaray Meydanı’nda buluşuyoruz. Galatasaray Meydanı'ndan 28. Yıl’da karanfillerimizle bir kez daha gözaltına alındık” denildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Galatasaray’daki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili ‘ihlal’ kararı verdi. Ancak Cumartesi Anneleri, AYM’nin kararına rağmen 9 haftadır her cumartesi günü gözaltına alınıyor.

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