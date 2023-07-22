Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, adalet arayışlarının 956. haftasında da polisler tarafından engellendi. Cumartesi Anneleri eyleminde darp edilerek gözaltına alınan 24 kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, İstanbul Barosu önünde gözaltına alınırken Galatasaray Meydanı'na yürümeyi planlayan çok sayıda baro başkanı da polis tarafından ablukaya alındı. Cumartesi Anneleri’ne bu hafta Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Batman, Diyarbakır, Dersim, Mardin, Muş, Hakkari, Urfa, Siirt, İzmir, Şırnak ve Van baroları destek veriyordu.

16 baronun başkan ve yöneticileri, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etmek ve gözaltındaki kayıplarla ilgili Cumartesi Anneleri'ne verdikleri desteği dile getirmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinin önünde açıklama yapmak istedi. Bu açıklamanın duyurulmasının ardından derhal Fatih Kaymakamlığı, ilçede; gösteri, yürüyüş ve her türlü eyleme yönelik yasak kararı aldı.

Gözaltına alınanlar serbest

Gözaltına alınan 24 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından hastaneye sevk edildi, yapılan sağlık kontrolü ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların isimleri şöyle:

Sevil Turgut, Aslı Saraç, Hanife Yıldız, Mikail Kırbayır, İkbal Eren, İrfan Bilgin, Ali Ocak, Meryem Bars, Hasan Karakoç, Ali Tosun, Maside Ocak, Besna Tosun, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, İsmail Yücel, Nazım Dikbaş, Özge Efe Bakırcı, Meryem Göktepe, Hatice Onaran, Hüseyin Aygül, Hünkar Yurtsever, Salim Derelioğlu ve Ümit Efe.

Sosyal medya hesapları üzerinden serbest kaldıklarını duyuran Cumartesi Anneleri, “AYM kararlarına rağmen her hafta maruz bırakıldığımız bu uygulama cezalandırma amacı taşıyan bir işkence halini almıştır. Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.