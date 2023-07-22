Cumartesi Anneleri gözaltına alındı, baro başkanları ablukada

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, adalet arayışlarının 956. haftasında da polisler tarafından engellendi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması bir kez daha engellendi.

Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, İstanbul Barosu önünde gözaltına alınırken Galatasaray Meydanı'na yürümeyi planlayan çok sayıda baro başkanı da polis tarafından ablukaya alındı.

Cumartesi Anneleri’ne bu hafta Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Batman, Diyarbakır, Dersim, Mardin, Muş, Hakkari, Urfa, Siirt, İzmir, Şırnak ve Van baroları destek veriyordu.