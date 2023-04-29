Cumartesi Anneleri bir kez daha polis tarafından engellendi: 25 gözaltı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 944’üncü haftada Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, üst üste üçüncü haftada da gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararına rağmen polis ablukasının sürdüğü meydanda annelere izin verilmedi.
25 kişinin gözaltına alındığını duyuran Cumartesi Anneleri, gözaltına alınanların isimlerini paylaştı:
Zübeyde Tepe, Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Mikail Kırbayır, İkbal Eren Yarıcı, Ali Ocak, Besna Tosun, Ayşe Tepe, Hasan Karakoç, Hüseyin Ocak, Ali Tosun, Gülseren Yoleri, Fırat Akdeniz, Arat Dink, Sevil Turgut, Ümit Efe, Coşkun Üsterci, Veli Saçılık, Nazım Dikbaş, Hatice Korkmaz, Hünkar Yurtsever, Arzu Eriş, Elçin Dayanır, Bilal Yıldız, Taylan Bekin
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumartesi Anneleri, "Anayasayı ihlal eden kolluk güçleri yine suç işliyor" dedi.