'Cübbeli Ahmet’in Vehhabi iddiaları İdlib kaynaklı'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri Başkanlığı’na "Yurtdışından Türkiye’ye gelip vaaz veren Vehhabilere izin verilmemeli. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" açıklaması yapmıştı.

TELE1‘de Namık Koçak’ın sunduğu "Gazeteciler Masası" isimli programa konuk olan Gazeteci Hüsnü Mahalli, Ahmet Mahmut Ünlü’nün iddiasının İdlib kaynaklı olduğunu söyledi.

'İdlib’i kim koruyor?'

Mahalli şunları dile getirdi:

"Cübbeli Ahmet Hoca’nın söylediği hikaye İdlib'le ilgilidir. Çünkü Vehhabiler Selefiler İdlib’te. Söylediği hikâye İdlib kaynaklı. Onlar risk. Risk dediği hikaye bu. Peki İdlib’i kim koruyor? Türk ordusu. nasıl olacak bu iş. Çelişkiler yumağı. ya 12 yıldır 1 milyon insan öldü sakat kaldı Suriye’de. 7 milyon insan kaçtı. 2011’den önce bir tek insan kaçmamıştı. Ülkeleri felakete sokmak işte böyledir yalnızca ölümle değildir. Irak’ta 15 milyon dul kadın var 4,5 milyon yetim var resmi rakama göre."