'Cübbeli Ahmet' Üsküdar Belediyesi'nin AKP'ye geçişini coşkuyla karşıladı, İBB'yi de istedi

Belediye başkanı tutuklanan, seçimi iptal edilen; meclis üyelerinden 2'si cezaevinde gönderilen, 4'ü AKP’ye geçen, 2'si de CHP'li olduğu halde AKP’ye oy veren Üsküdar bugün AKP yönetimine geçti.

Bu duruma en çok sevinenlerden biri "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen tarikat mensubu Ahmet Mahmut Ünlü oldu.

Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Üsküdar Belediyesi'nin AKP'ye geçişinin "tüm müslümanların içini rahatlattığın" söyledi.

Bununla yetinmeyen Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de AKP yönetimine geçmesi için dua etti.

Ünlü, 2024 yılındaki yerel seçimlerde AKP'nin oy oranının gerilemesine neden olanların da "hak ettikleri cezayı bulmasını" temenni etti.

Ünlü'nün mesajı şöyle:

"Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti (içini rahatlattı). Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin (mutluluğumuzu tamamlasın). İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin (hak ettiklerini versin). Âmîn!"

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