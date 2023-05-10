Cübbeli Ahmet halkla dalga geçiyor: 'Yok soğandır, patatestir, kıymadır...'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü evinde ziyaret etti.

“Cübbeli Ahmet Hoca” adlı YouTube kanalında yayınlanan söyleşide Ünlü, Cumhur İttifakı’na ve Tayyip Erdoğan’a desteğini tekrarladı.

'BBP bizlere Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyimizden emanet kalmıştır'

Ünlü, “Büyük Birlik Partisi bizlere Muhsin Yazıcoğlu Ağabeyimizden emanet kalmıştır. Muhsin Ağabeyimiz, 28 Şubat sürecinde hep mazlumların yanında, özellikle de bizim yanımızda durmuştur. Muhsin Ağabeyimizin bizde ve cemaatimizde yeri farklı olup müstesna bir fazilete sahiptir. Şu anda Büyük Birlik Partisi onun yolunda yürümektedir, izini sürmektedir. Kıymetli başkanımız, Mustafa Destici de Ehl-i Sünnet itikadı ve ameli üzere o yolda hizmete gayret etmektedir” sözleriyle BBP’ye olan desteğini açıkladı.

'Gâvurlar hâlâ Osmanlı’nın intikamı ile uğraşıyor'

Takipçilerini Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet eden Ünlü, “Önümüzde çok önemli birkaç gün kaldı, büyük bir seçim var. Artık yani bu siyaset değil, particiliği, siyaseti aşmış geçmiş bir şey. Türkiye’nin bekaa sorunu var işte, bölünme tehlikesi var. İşte efendim görüyorsunuz, yedili masanın vaatlerini, konuşmalarını, şeylerini. Çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Onun için safları sıklaştırmak, safları birleştirmek, Cumhur ittifakında birleşmek, kıymetli Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey’in cumhurbaşkanı olarak seçilmesi zarureti var. Yani bu tabii artık bir vatan meselesi haline geldi. Çünkü bütün dünyanın, görüyorsunuz, gavurlar, bütün dergiler, kapaklar, hepsi neler, neler… Osmanlı’nın tahtı kırılmış, adamlar hala Osmanlı’nın intikamıyla uğraşıyorlar. Onun için vatanımızı bölmek istiyorlar. Bu tehlike de çok büyüdü, eşiğimize kadar geldi. Etrafımız düşmanla çevrildi. Suriye’de siyonistler devlet altyapısı kuruyor. Onun için çok dikkatli olmamız lazım, şuurlu olmamız lazım” dedi.

'Soğandır, patatestir, kıymadır, bunlar bulunur'

Ünlü, artan enflasyon ve geçim sıkıntısına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “Yok soğandır, patatestir, kıymadır, bunlar bulunur. Vatan bulunmaz. Benim bir lafım var, doların yeri dolar, vatanın yeri olmaz. Onun için, Allah rızası için burada şuurlu bir şekilde hareket edip, Cumhur İttifakı’nı desteklemek icab ediyor.”

Geçtiğimiz günlerde de Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan Cübbeli Ahmet’i ziyaret etmişti.