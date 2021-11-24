Cübbeli Ahmet: Doların yeri dolar, kafirler bizimle uğraşıyorlar

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen AKP destekçisi gerici isim Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin eski bir röportajını yeniden paylaştı.

"Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar" diyen Ünlü, "Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah’a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" iddiasında bulundu.