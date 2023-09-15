Covid-19'un Eris varyantı Türkiye'de

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de aynı ilde yurt dışı temaslı 9 kişide Covid-19'un Eris varyantının görüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü "Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme" sözleriyle duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

Haber

Geriye dönük alacaklarını alamayan Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri tekrar iş bıraktı