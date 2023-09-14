Geriye dönük alacaklarını alamayan Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri tekrar iş bıraktı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nda (Sağlık-İş Sendikası) örgütlü işçiler, geriye dönük alacaklarının ödenmemesi nedeniyle tekrar eyleme başladı.

Sağlık-İş Sendikası'na üye işçiler, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarının ödenmesi için geçtiğimiz ağustos ayında sekiz gün süren eylem yapmış ve ücretlerin ödeneceğinin söylemesinin ardından eylemlerine son vermişti. İşçiler, kendilerine vaat edilen zaman içerisinde ücretlerinin ödenmediğini belirterek, eylemlerine tekrar başladı.

Rektör Budak verdiği sözü tutmadı

Ağustos ayında yaptıkları 8 günlük grevin sonucunda, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak tarafından alacaklarının ödeneceğine dair söz aldıklarını aktaran Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Savaş Erdoğan, verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylemliklerine tekrardan başladıklarını ifade etti.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü destek ziyaretinde bulundular.