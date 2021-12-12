Covid-19'da bugünün tablosu: 182 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 182 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 17 bin 956 yeni vaka saptandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 345 bin 754, bugün iyileşenlerin sayısını 22 bin 648 olarak açıkladı.

Bakan Koca'da Omikron varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.