Aşı karşıtlarından Beyoğlu'nda develi, eşekli eylem

“Maske kullanımına, HES koduna ve aşıya karşı” çıkan bir grup, PCR genelgesi ile seyahat özgürlüklerinin gasp edildiğini iddia ederek "iki deve bir eşek" ile eylem yaptı.

İstanbul Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları "Deve ile seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım" ve "Bizi siz delirttiniz" ifadelerini kullandı.

Eylemde aşı karşıtı grup adına basın açıklaması yapan Erkan Trükten, şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirtti.

Trükten “Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım” dedi.

Yağmur altında yapılan eylemde, deve kervanıyla Ankara’ya gideceklerini söyleyen ve daha sonra deveye binerek Türk bayrağı açan grup adına konuşan Trükten, “İşte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya görülecek. Bir kervanla gideceğiz. İstenilen şey bu. Deve kervanımız hazır. Bizi bu duruma düşürenler umarım bir gün hesap verecekler. Çünkü PCR dayatması kadar saçma bir dayatma olamaz" diye konuştu.

