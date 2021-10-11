Covid-19 tedavisi için hap geliştiren firmadan FDA'ya başvuru

Covid-19'un tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen "Molnupiravir" adlı ilacın acil kullanım onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuru yapıldı.

ABD'li ilaç şirketi Merck'ten yapılan açıklamada şirketin Covid-19'u hafif ve orta şiddette geçiren hastaların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen "Molnupiravir" adlı ilaca acil kullanım onayı için FDA'ya başvurduğu belirtildi.

Onay aldığı takdirde "Molnupiravir", hastalığın tedavisinde kullanılacak ilk oral yolla alınan ilaç olacak.

Şirketten bu ayın başında yapılan açıklamada, yapılan deneylerdeki verilerin Molnupiravir'in hafiften orta şiddete kadar Covid-19 hastalarında hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yarı oranında düşürdüğü belirtilmişti. Öte yandan şirketlerin klinik araştırmalarıyla ilgili basın bültenlerinin bilimsel olarak bir geçerliliği bulunmuyor.