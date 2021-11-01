COSCO'da bir işçinin ölümü sonrası başlayan grev sürüyor

COSCO işçileri, 45 yaşında ölen çalışma arkadaşları için 25 Ekim Pazartesi günü, gece yarısından itibaren 1 günlük greve çıktığını açıkladı. İşçiler ile firma yönetiminin görüşmeleri sonucunda greve devam kararı alındı, işçilerin mücadelesi sürüyor.

Yunanistan'da Çin menşeili gemicilik ve lojistik hizmet firması olan COSCO’da bir işçinin çalışma koşulları sebebiyle yaşamını yitirmesi sonrasında işçiler 25 Ekim Pazartesi günü greve gittiğini duyurmuştu. Bir günlük iş bırakma eylemi olarak tasarlanan bu protesto gösterisi; ENEDEP sendikasının, firma yönetimiyle sağlıksız çalışma koşulları sebebiyle görüşmesinin ve işçilerin taleplerinin reddedilmesinin ardından, daha uzun süreli bir greve dönüştü.

Bu süreçte, COSCO yönetimi mahkeme kararı ile birlikte grevi kanunsuz ilan etmeye çalışsa da, bu çabalar sonuçsuz kaldı. Buna karşılık, COSCO çalışanları miting ve birçok eylem örgütledi. 28 Ekim Perşembe günü Pire rıhtımında düzenlenen mitinge, COSCO işçilerinin ve Atinalı diğer işçilerin katılımı oldukça fazlaydı. COSCO işçileri arkadaşlarının yaşamını yitirmesiyle başlayan bu süreçte, haklarına ulaşmak için mücadelelerini sürdürüyor.

Grev sürecinde, birçok uluslararası ve Yunanistan sendikalarından, COSCO işçileri ile dayanışma mesajı yayımlandı.

PAME, COSCO işçilerine ve yaşamını yitiren işçinin ailesine taziyelerini iletirken, sermayenin kâr hırsına vurgu yaptı. PAME dışında, Türkiye’den Nakliyat-iş, İtalya’dan USB, WFTU ve birçok başka ülkeden sendika ve örgütler, COSCO işçilerinin yanında olduklarını açıkladılar.